Obergriesbacher Haushalt liegt in diesem Jahr auf Rekordniveau

Plus Der Obergriesbacher Haushalt reißt heuer die Marke von zehn Millionen Euro. Am Rande kommt im Gemeinderat auch das Thema Gewerbegebiet zur Sprache.

Einstimmig hat der Obergriesbacher Gemeinderat am Dienstagabend den Haushalt verabschiedet. Wie Bürgermeister Jürgen Hörmann erklärte, war das Zahlenwerk, das der Gemeinde für dieses Jahr den finanziellen Rahmen vorgibt, intern umfassend vorbesprochen worden. Der Haushaltsplan reißt in diesem Jahr die Zehn-Millionen-Euro-Marke.