Petersdorf

06:00 Uhr

100. Jubiläum in Kapelle Maria Himmelskönigin: Gottesdienst am Samstag

Plus 1923 wurde die Kapelle Maria Himmelskönigin in Axtbrunn errichtet. Am Samstag wird ein Gottesdienst in Willprechtszell und ein Kirchweihfest neben der Kapelle gefeiert.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Ein Kleinod in Form einer privaten Kapelle ist am nördlichen Ortsrand des Petersdorfer Ortsteils Axtbrunn zu finden. Sie steht direkt an der Brunnenstraße und besteht seit 100 Jahren. Aus diesem Anlass findet am Samstag ab 18 Uhr zuerst ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Willprechtszell statt. Anschließend wird mit einem Bittgang die Kapelle in Axtbrunn als Ziel angesteuert. Hier wird anschließend im Garten nebenan mit einem kleinen Kirchweihfest bei Häppchen und einem Umtrunk mit der Bevölkerung gefeiert.

Auch die drei Enkelkinder Annsophie, Sarah und Anna (von links) von Oma Franziska und Opa Florian Brandner sitzen gerne auf der Bank vor der Hauskapelle Maria Himmelskönigin. Hier trafen sich früher vielfach die Leute zum Ratschen. Die Brandners würden sich freuen, wenn diese alte Tradition wieder mehr aufkäme. Foto: Josef Abt

Die Kapelle wird seit Jahren von der Familie Brandner, den Besitzern des „Kusterbauernhofes“, gepflegt. Viele Details der geschichtsträchtigen Dorfkapelle sind in dem Buch „Kapellen im Wittelsbacher Land“ von Kreisheimatpfleger Hubert Raab und seiner Frau Gabriele nachzulesen. Franziska und Florian Brandner (Kusterbauer), ihre Kinder und Enkel freuen sich bereits auf den Samstag. Dann wird ihr Hof in Axtbrunn zum Dorf- und Kapellenfest - wie seit fünf Jahren - wieder zum Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und Auswärtige.

