Entscheidung fällt 2022: Wie teuer wird das Wasser in Petersdorf?

Plus Da die Ausgaben für die Wasserversorgung kostendeckend sein müssen, können Beiträge und Gebühren erhoben werden. Vor der finalen Berechnung gibt es in Petersdorf einen Infoabend.

Wie teuer könnten die Gebühren für Wasser werden? Abermals gingen die Räte im Petersdorfer Gremium dieser Frage nach, erneut gab es keinen Beschluss, der aufzeigt, wie teuer es für die Bürgerinnen und Bürger künftig werden soll. Stattdessen erhielten die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen einen „Crashkurs im Beitragsrecht“, wie es Dr. Michael Schulte vom Büro Dr. Schulte | Röder Kommunalberatung nannte.