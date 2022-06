Bürger in Petersdorf kritisieren Wassergebühren und -beiträge

Plus In der Petersdorfer Bürgerversammlung dominiert erneut das Thema Wasserversorgung. Zuhörer kritisieren die Höhe der Wassergebühren und -beiträge.

Die Wasserversorgung kam auch bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend im Petersdorfer Gemeindezentrum zur Sprache. Sie wird die Bürgerinnen und Bürger viel Geld kosten, weil zur Refinanzierung von Investitionen Verbesserungsbeiträge erhoben werden.