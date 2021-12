Wasser und Abwasser: Petersdorf hebt die Tarife an

Plus Der Gemeinderat Petersdorf ringt sich zu höheren Wasserpreisen durch. Auf die Bürgerinnen und Bürger kommt im kommenden Jahr noch mehr zu.

Nach etlichen Beratungen und Sitzungen im Vorfeld hat sich der Petersdorfer Gemeinderat am Montag nun zu neuen Gebühren für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung durchgerungen, die bereits ab dem 1. Januar gelten werden. Die Bürger müssen künftig in beiden Fällen deutlich mehr zahlen.