Beim Schutz des Donaumooses drängt die Zeit

Plus Wie steht es um die Wiedervernässung des Donaumooses – insbesondere bei der Schorner Röste in Pöttmes? Die Interessen beim Projekt sind unterschiedlich.

Wie ist der aktuelle Stand beim Projekt Schorner Röste und der Wiedervernässung des Donaumooses? Um den Bürgern und Bürgerinnen Einblicke in die momentane Sachlage zu gewähren, fand am Mittwochabend im Pöttmeser Kultursaal auf Wunsch der Gemeindevertreterinnen und -vertreter ein Vortrag zu diesem Thema statt. Dabei wurde erneut deutlich: Die Zeit drängt.