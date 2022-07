Plus Die Aichacher Polizei schlägt auch für Pöttmes die Einführung einer Sicherheitswacht vor. Der Bürgermeister sieht Schwerpunkte für deren Tätigkeit.

Braucht Pöttmes eine Sicherheitswacht? Um diese Frage zu klären, war am Dienstagabend der Leiter der Aichacher Polizeidienststelle Michael Jakob zur Gemeinderatssitzung im Kultursaal eingeladen, um das Projekt vorzustellen und Fragen zu beantworten.