Die Trachtler in Pöttmes freuen sich über Nachwuchs

Plus Der Donaugau-Trachtenverband trifft sich im Pöttmeser Ochsnwirt. Es geht um Wahlen, die Bereitschaft zu kandidieren und die Bewahrung des Brauchtums.

Seit über 90 Jahren gibt es den Donaugau-Trachtenverband. Am Samstagabend lud der Verband seine Mitglieder zu Neuwahlen und anschließendem gemütlichen Beisammensein in den Ochsnwirt nach Pöttmes. Dabei nutzten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher gerne die zuletzt eher rare Gelegenheit, miteinander das Tanzbein zu schwingen.