Ein Duo präsentiert in Pöttmes klassische Musik einmal ganz anders

Plus Das Duo bthvn nimmt bei seinem Konzert in Pöttmes das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Zu hören ist eine gelungene Auswahl klassischer Werke.

Eine ganz besondere Darbietung klassischer Musik erlebten die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend im Pöttmeser Kultursaal. Die beiden jungen Künstler Christoph Goldstein (Geige) und Pianist Johannes Beham präsentierten ein moderiertes klassisches Konzert. Dem Duo bthvn, zu dem sich die beiden Musiker erst 2020 zusammengefunden haben, gelang es, das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise zu nehmen. Perfekt vorgetragene Musikstücke wurden ergänzt durch kleine Informationen zum jeweiligen Komponisten – eine gelungene Kombination.