Pöttmes

06:00 Uhr

Pöttmes reist mit dem Historischen Marktfest in der Zeit zurück

Mit dem Historischen Marktfest reist Pöttmes ab Freitag wieder in die Vergangenheit. Höhepunkt wird wieder der Festumzug sein, so wie 2017 (Bild).

Plus Am Freitag beginnt in Pöttmes das Historische Marktfest. Drei Tage können die Besucher und Besucherinnen mit Marktleuten, Musikanten und Gauklern feiern.

Von Inge von Wenczowski

Egal, ob groß oder klein – die meisten Menschen haben gegenwärtig ein enormes Bedürfnis nach Gesellschaft und Feiern, nachdem sie so lange Zeit fast gänzlich darauf verzichten mussten. Auch das Historische Marktfest in Pöttmes fiel der Corona-Pandemie zum Opfer und musste zweimal verschoben werden. Jetzt ist es endlich wieder so weit: Von Freitag, 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, reist die Marktgemeinde ins Mittelalter zurück. Es darf gefeiert werden.

