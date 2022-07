Rehling

In Rehling steigen die Bodenrichtwerte stark an

Rege Bautätigkeit herrscht derzeit auf dem Baugebiet "Am Brunnen". Elf Häuslebauer sind im Osten der Kommune Rehling am Werkeln, einige Häuser sollen noch 2022 bezugsfertig werden.

Plus Die stark steigenden Bodenrichtwerte sind ein Thema im Rehlinger Gemeinderat. Der Bürgermeister nimmt Stellung zu Falschmeldungen über Grundstücksrückgaben im neuen Baugebiet.

Von Josef Abt

Um die neuen Bodenrichtwerte in der Gemeinde Rehling ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Sie waren kürzlich von unserer Redaktion veröffentlicht worden. Thema waren auch die angeblichen Rückgaben von Bauplätzen durch private Bauherren im neuen Baugebiet im Osten der Lechrainkommune. Eine Falschmeldung, so Bürgermeister Christoph Aidelsburger.

