Rehling

vor 32 Min.

Bei Kläranlage und Kinderhaus zahlt die Gemeinde Rehling drauf

Plus Die Abwasserbeseitigung und das "Haus für Kinder Einzigartig" schließen 2023 mit einem Minus ab. Der Gemeinderat sucht Wege, die Defizite zu verringern.

Von Josef Abt

Mit einem Minus haben in Rehling die Abwasserbeseitigung und das "Haus für Kinder Einzigartig" das Jahr 2023 abgeschlossen. Die Jahresrechnungen der beiden Einrichtungen hat der Rehlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung abgesegnet, wobei der größte Brocken der Ausgaben den Kindergarten betrifft. In beiden Fällen wurden Stimmen aus dem Gremium laut, wie man diese Minusbeträge für die Gemeinde künftig minimieren kann.

Die Abwasserbeseitigung sollte in der Regel kostendeckend betrieben, also die Ausgaben mehr auf die Einleiter umgelegt werden. Doch sie können beim Erstellen des Haushalts nur geschätzt werden. Deshalb gibt es schon mal größere Differenzen in der Schlussrechnung, erläuterte Geschäftsstellenleiter Benjamin Schröter. Bürgermeister Christoph Aidelsburger kündigte an, dass die Kalkulationsanpassung der Abwasseranlage wohl noch in diesem Jahr ein Thema im Gemeinderat sein wird.

