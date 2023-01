Gemeinderat geht nächsten Schritt für weiteren Solarpark in Oberach

Plus Im Rehlinger Ortsteil Oberach soll ein weiterer Solarpark entstehen. Der Gemeinderat geht nun den nächsten Schritt und billigt einstimmig die ersten Entwürfe.

Bereits im November hatte der Rehlinger Gemeinderat seine Zustimmung für die geplante „Freiflächenphotovoltaikanlage Oberach III“ gegeben. Am Donnerstag beschloss er nun weitere Schritte. Damit können die beiden Investoren das Vorhaben möglichst schnell auf den Weg bringen.