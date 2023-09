Großes Interesse an noch verfügbaren Bauplätzen in Rehling

Plus Im Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" gibt es noch sechs verfügbare Bauplätze. Auf eine Ausschreibung der Gemeinde melden sich viele Interessenten.

Das Interesse an den sechs noch verfügbaren Bauplätzen im Rehlinger Baugebiet "Am Brunnen" ist groß. 25 Bewerberinnen und Bewerber haben sich auf die öffentliche Ausschreibung gemeldet. Das berichtete Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Gemeinderat.

Mit allen werde nun schriftlich Kontakt aufgenommen. Nach längeren Diskussionen stimmte das Gremium dem Antrag eines Bauwerbers in dem Baugebiet auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu. Unter anderem ging es um die Errichtung einer Natursteinmauer an der nördlichen Grundstücksgrenze und die Breite der Anpflanzung.