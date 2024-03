Rehling

vor 18 Min.

In den Osterferien zieht der Rehlinger Kindergarten wieder ein

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten am alten Rehlinger Kindergartengebäude schreiten voran. Der Umzug ist in der ersten Osterferienwoche geplant.

Plus Das alte Kindergartengebäude in Rehling ist bald fertig saniert. Ein Tag der offenen Tür wird geplant. Den Gemeinderat beschäftigten außerdem zahlreiche Bauanträge.

Von Josef Abt

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten am alten Kindergartengebäude in Rehling sind bald beendet. In der zweiten Woche der Osterferien ist der Umzug in die dann neuen Räume vorgesehen. "Dan gibt es wieder für alle mehr Platz und wieder einen geordneten Betrieb", stellte Bürgermeister Christoph Aidelsburger in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Ein Termin für die geplante Einweihung und einen Tag der offenen Tür steht bislang nicht fest.

Vom sanierten Kindergartengebäude wurden kürzlich die übergangsweise in einem landwirtschaftlichen Stadel (Familie Stöckl) untergebrachten Möbel wieder in die sanierte Räume des alten Gebäudes zurückgebracht. Der Bürgermeister hat sich für die kostenlose Einlagerung bei der Familie mit einem Präsent bedacht

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen