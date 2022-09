Rehling

12:15 Uhr

Moderne Anzeigetafeln des AVV sind in Rehling unerwünscht

An der Haltestelle Oberhausen-Nord in Augsburg ist ein modernes Informationssystem für Fahrgäste Standard. In Rehling ist es unerwünscht.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Mit modernen Anzeigetafeln könnte die Haltestelle am Kreisverkehr in Oberach ausgerüstet werden. Das hat der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) der Gemeinde Rehling mit Hinweis auf ein Förderprogramm angeboten. Das sogenannte "dynamische Fahrgastinformationssystem" würde die exakten Ankunfts- und Abfahrtszeiten der dort verkehrenden Bus-Linien in Echtzeit anzeigen. Im Gemeinderat kam die Idee nicht gut an.

