Neuer Kindergarten bekommt eine Photovoltaikanlage aufs Dach

Der neue Kindergarten in Rehling bekommt im nächsten Jahr eine Photovoltaikanlage aufs Dach.

Plus Wie Rehling Energie sparen kann, war Thema in der Bürgerversammlung. Diese und andere Fragen behandelt der Gemeinderat in seiner Jahresschlusssitzung.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Mit den Wortmeldungen in der Bürgerversammlung Anfang November befasste sich der Rehlinger Gemeinderat in seiner Jahresabschlusssitzung, bei der vier Ratsmitglieder entschuldigt fehlten. Bürgermeister Christoph Aidelsburger zeigte sich sehr angetan von der großen Resonanz, obwohl keine großen Themen anliegen. In einigen Wortmeldungen ging es darum, wie die Gemeinde Energie sparen kann.

