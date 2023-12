Nur Einheimische machen Musik beim Rehlinger Adventskonzert

Das Adventskonzert in der Pfarrkirche bildet ein ruhiges Kontrastprogramm zum Trubel auf dem Rathausplatz. Erstmals stellt Alexander Vögel das Programm zusammen.

Seit vielen Jahren gehört das Adventkonzert in der Rehlinger Pfarrkirche zum Kontrastprogramm für den Adventsmarkt. Rund 60 Mitwirkende von klein bis groß sorgten für eine abwechslungsreiche besinnliche Stunde, bevor es zurück in den Trubel auf dem Rathausplatz ging.

Erstmals hatte Alexander Vögel das Programm zusammengestellt, nachdem Josef Grand aus Altersgründen abgewinkt hatte. Der lang anhaltenden Schlussapplaus des Publikums zeigte am Ende, dass die Beiträge der ausschließlich einheimischen Akteure gut angekommen waren. Die Spenden gehen an die Kirche für vielfältige Ausgaben. Über die Bereitschaft mitzuwirken, bedankten sich Pfarrer Pater Thomas und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ludwig Gulden.

Die jüngste Musikerin ist erst neun Jahre alt

Das Publikum bekam ganz unterschiedliche Beiträge instrumental oder als Gesang zu Gehör. Zum zweiten Male mit dabei war die erst neun Jahre alte Marlene Lohner, die an der Harfe das Publikum begeisterte. Sie brachte selbstsicher das bekannte englische Weihnachtslied „In the Bleak Midwinter“ (mitten im kalten Winter) zu Gehör. Das Talent und die Begeisterung für die Musik hat die Kleine wohl von ihrer Mutter Bernadette Lohner, die in Rehling als Organistin tätig ist. Sie selbst glänzte an der Violine mit „Maria durch den Dornwald ging“, begleitet von Alexander Vögel auf der Orgel.

Die mit neun Jahren jüngste aktive Teilnehmerin beim Rehlinger Adventskonzert: Marlene Lohner an der Harfe. Foto: Josef Abt

Ein Ohrenschmaus war die Bläsergruppe von der Rehlinger Blaskapelle. Der „Feierliche Marsch“ von Leonhard Peischer“ erfüllte das ganze Kirchenschiff. Neben besinnlichen Worten von Alexander Vögel folgten Gesangsbeiträge der Chorgemeinschaft unter Leitung von Tina Tiljak-Schmoll und des Kinderchors unter der Leitung von Tobias Lachenmayr. Peter Hader hatte eine altertümliche Drehleier dabei, mit der er alte Hirtenlieder in den Programmablauf einfließen ließ.

Stimmungsvolle Klänge trugen die Bläser der Blaskapelle Rehling in den Altarraum. Foto: Josef Abt

Zwischendurch ertönten wieder die stimmungsvollen Klänge der Bläser mit Liedern aus Sammlungen von Peter Huber. Auch einige Frauen vom Familienchor unter Vögels Leitung trugen zum Gelingen des Konzertes bei. Einmal wurde es recht eng an den Seitenaltären, als die Chorgemeinschaft und der Kinderchor gemeinsam auftraten und aus 44 Kehlen das Friedenslied „Song of peace Dona nobis pacem“ erklang. Das Publikum stimmte am Ende kräftig bei "Macht hoch die Tür" mit ein.