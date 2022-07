Kirschen zum Selberpflücken in Unterach sind ein Wagnis

Plus Familie Lachenmayr aus Unterach züchtet Schweine und kultiviert Erdbeeren. Jetzt bietet sie auch Kirschen an. Die Entscheidung dafür war schwer.

Plantagen für Blumen zum Selberschneiden, Erdbeeren, Himbeeren oder Preiselbeeren zum Selberpflücken - das gibt es seit Jahren auch im Wittelsbacher Land. Doch Süß- und Sauerkirschen, die selbst von den Bäumen geerntet werden können, sind noch eine Seltenheit. Im Rehlinger Ortsteil Unterach sind nun Kirschen zum Selberpflücken zu haben. Für Familie Lachenmayr war es keine leichte Entscheidung, Kirschplantagen anzulegen.