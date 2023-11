Viel Aufregung um "Das rotseidene Höserl" bei der KLJB Rehling

In dem Theaterstück von Josef Zeitler geht es hoch her. Die KLJB probt bereits fleißig für die Premiere am ersten Weihnachtsfeiertag in Rehling. Der Ticketverkauf hat begonnen.

Die Advents- und Weihnachtszeit ist in Rehling auch die Zeit zum Theaterspiel, das seit vielen Jahren von Mitgliedern der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) praktiziert wird und immer wieder für große Unterhaltung bei Jung und Alt sorgt. Die Akteure sind bereits seit Wochen mittendrin in den Sprech- und Szenenproben, um zum Start am ersten Weihnachtsfeiertag in der Halle der Familie Jakob (Schmidbauer) in der Hambergstraße auch richtig vorbereitet zu sein.

Das Ensemble der Theatergruppe der Rehlinger Landjugend wurde auch heuer wieder mit zwei jüngeren Nachwuchs-Laienschauspielern ergänzt: Anna Stöckl und Christoph Jakob. Das sorgt für eine gute Mischung von alten Hasen und Neulingen auf der Bühne. Wenn man in den Theaterstadel beim Schmidbauer eintritt, erschrickt man momentan noch, denn die hier schon aufgebaute Bühne steht unmittelbar vor dem wuchtigen Mähdrescher samt riesigem Schneidwerk, dazwischen auf Stühlen die Akteure beim Lernen ihrer Texte. Auf der Bühne proben schon die Ersten recht zaghaft die Texte und auch die Gestik. Alles scheint noch ein wenig chaotisch, doch die Jugendlichen können damit gut leben. Man habe ja noch etwas Zeit bis zum Premierenstart. Doch weiß man aus Erfahrung, dass es zum Schluss hin immer eng wird. Auch für die Fertigstellung der Bühne, die heuer räumlich sogar erweitert wurde, bleibt noch einiges zu tun.

Die KLJB Rehling spielt einen Bauernschwank von Josef Zeitler

Die Auswahl des diesjährigen Theaterstücks verspricht viele turbulente Szenen. Der Bauernschwank "Das rotseidene Höserl" in drei Akten von Josef Zeitler spielt auf dem Leitnerhof, einem Bergbauernhof in einem oberbayerischen Gebirgsdorf. Der Knecht Hias (Tobias Haberl) bringt nicht nur den Leitnerbauern Vitus (Josef Lachenmayr), sondern auch den Großvater Bartl (Gabriel Jakob), den Herrn Assessor Dr. Lausig (Stefan Bachmeir) und den Pfarrer Matthias Riederer von Unkendorf (Benedikt Jakob) in große Verlegenheit wegen eines rotseidenen Damenhöschen. Die Bauersfrau Vroni Leitner (Eva Jakob) zweifelt an der ehelichen Treue ihres Mannes, nachdem sie das Höserl in dessen Joppentasche findet. Dieses reizvolle Stück Damenunterwäsche wandert durch sämtliche Taschen und sorgt so für viel Wirbel am Leitnerhof. Was hat dieses ominöse rotseidene Höserl einer attraktiven jungen Dame auch noch in der Rocktasche des Herrn Pfarrer zu suchen? In weiteren Rollen sind noch mit dabei: David Happacher als Sohn vom Leitner-Bauern, Pia Haberl in der Figur der Liesel Schneider, Christoph Jakob als Professor Dr. juris Ubald Garaus, dessen Tochter Meta (Anna Stöckl) und Urschl, die Magd am Leitnerhof (Anja Lachenmayr). Als Soffleuse unterstützt heuer erstmals Marie-Luise Hengster.

Festgelegt sind auch schon die Spieltermine. Die Premiere ist am Montag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag), um 19.30 Uhr. Weitere Spieltermine sind am Dienstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag) und Samstag, 30. Dezember, um 14 Uhr (mit der Vorstellung für Kinder und Senioren mit Kaffee und Kuchen). Am Samstag gibt es außerdem eine zweite Vorstellung um 19.30 Uhr. Die letzte Aufführung ist am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr. Bei allen Vorstellungen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Eintrittskarten gibt es in diesem Jahr bei der örtlichen Raiffeisenbank zu den gewohnten Öffnungszeiten zu kaufen.

