Weiterer Breitbandausbau in Rehling verzögert sich

Plus Der weitere Breitbandausbau in Rehling verzögert sich. Die Gemeinde geht bei den erwarteten Fördergeldern zunächst leer aus. Der Bürgermeister ist verärgert.

Eine unerfreuliche Nachricht hatte Bürgermeister Christoph Aidelsburger im Rehlinger Gemeinderat zu verkünden: Der weitere Breitbandausbau verzögert sich. Die Gemeinde hatte Aidelsburger zufolge fristgerecht die Unterlagen für die weiteren, noch unerledigten Maßnahmen im Gemeindegebiet abgegeben. Sie wurden wie bei allen anderen Kommunen nach Punkten bewertet. Diese Bewertung fiel für Rehling sehr schlecht aus. Weshalb die Gemeinde dieses Mal keine Fördergelder erhält.

Der Bürgermeister zeigte sich verärgert: „Wir haben schon viele Maßnahmen zum Breitbandausbau in die Wege geleitet, wie auch die Anschlüsse aller Weiler im Gemeindebereich. " Das habe viel Geld gekostet. "Jetzt sind wir vielleicht als schon bezuschusste Kommune die Gelackmeierten", so Aidelsburger. Er bekräftigte aber, die Gemeinde werde sich weiter anstrengen, um möglicherweise im nächsten Zuschusstopf zu landen.