Rehling

vor 51 Min.

Wenn das neue Fahrzeug kommt, ist das Rehlinger Feuerwehrhaus zu klein

Das Feuerwehrhaus in Rehling im Rathaustrakt stößt räumlich an seine Grenzen.

Plus Bald vergibt der Gemeinderat den Auftrag für das neue Einsatzfahrzeug der Rehlinger Feuerwehr. Das schafft neue Probleme. Was der Bürgermeister nun plant.

Von Josef Abt

Die Gemeinde Rehling hat einen Nachholbedarf bei der Feuerwehr. Das räumte Bürgermeister Christoph Aidelsburger am Montag in der Bürgerversammlung ein. "Unser Feuerwehrhaus entspricht nicht mehr den derzeitigen Anforderungen", fasste der Bürgermeister etwas ratlos zusammen. Aidelsburger kündigte an, 2023 einen neuen Weg einschlagen zu wollen. Der betrifft nicht nur die Feuerwehr.

