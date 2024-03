Zwei besondere Auszeichnungen bei der Rehlinger Feuerwehr

Plus Die Feuerwehr Rehling hat jetzt einen Ehrenkommandanten und einen Ehrenvorstand. Diese Titel erhalten bei der Generalversammlung Josef Fehrer und Vitus Sturm.

Zwei ganz besondere Ehrungen gab es bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rehling. Der frühere Kommandant Josef Fehrer wurde zum Ehrenkommandanten ernannt, der ehemalige Vorsitzende Vitus Sturm zum Ehrenvorstand.

Für den amtierenden Kommandanten Stefan Limmer war es eine Ehre, mit Josef Fehrer einen besonders verdienstvollen ehemaligen Kommandanten mit dem Titel „Ehrenkommandant“ auszeichnen zu dürfen. Der Fehrer Sepp, wie er vielfach einfach genannt wird, kam 1982 als junges Mitglied zur Feuerwehr Rehling, damals noch unter dem Kommandanten Georg Glas (Stoffaschmied). Der Fuhrpark bestand aus einem Fahrzeug und Spritzen- oder Geräteanhänger. Die Zahl der Einsätze damals betrug gerade mal ein Viertel der heutigen Alarmierungen.