Schiltberg

vor 33 Min.

Joseph Rast dirigiert zum letzten Mal den Musikverein Kühbach

Die Zuhörer waren begeistert vom Kirchenkonzert des Musikvereins Markt Kühbach am Kirchweihsonntag in Schiltberg.

Plus Das Kirchenkonzert des Kühbacher Musikvereins in Schiltberg ist zugleich das Abschiedskonzert von Joseph Rast. Er ist nicht der einzige, der geht.

Das Kirchenkonzert des Musikvereins Markt Kühbach am Kirchweihsonntag in der Schiltberger Pfarrkirche unter der Leitung von Dirigent Joseph Rast wurde am Ende mit viel Applaus von den Zuhörern belohnt. Pater Markus Szymula begrüßte den Kühbacher Musikverein und zeigte sich sehr erfreut, dass das Konzert in diesem Jahr wieder in der Schiltberger Kirche St. Maria Magdalena stattfinden konnte. Es stand aber auch unter dem Zeichen eines Abschieds.

