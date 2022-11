Sanierung der Schiltberger Kläranlage ist nahezu abgeschlossen

Plus Im Schiltberger Gemeinderat ging es um die Sanierung der Kläranlage. Aber auch um die Stromkosten für die Gemeinde. Sie steigen womöglich auf das Vierzehnfache.

Die Sanierung der Schiltberger Kläranlage ist fast abgeschlossen. Das berichtet der Kläranlagenleiter und Gemeinderat Albert Wagner in der Sitzung des Schiltberger Gemeinderats.