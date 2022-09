Schiltberg

12:00 Uhr

Vom Wetter lässt sich die Feuerwehr Schiltberg ihr Fest nicht verderben

Plus Zur Feier des 140-jährigen Bestehens weicht die Feuerwehr Schiltberg in die Fahrzeughalle aus. Was dem Kommandanten wichtig ist.

Von Sabrina Rauscher

Bei regnerischem Wetter beging die Freiwillige Feuerwehr Schiltberg am Samstag ihr 140-jähriges Gründungsjubiläum. Doch der Festausschuss um Vorsitzende Stephanie Lechner hatte vorgesorgt und die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses durch ein Zelt verlängert, um den circa 200 Festgästen einen Platz im Trockenen bieten zu können.

