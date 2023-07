Windenergie wird in Schiltberg doch noch zum Streitthema

Plus Der Wunsch nach Bürger-Windflächen spaltet den Gemeinderat. Auch darüber hinaus gibt es Bedenken an der bisherigen Planung der Gemeinde.

Bereits im Mai hatte der Schiltberger Gemeinderat eine Konzentrationsfläche für Windenergie ausgewiesen. Die Windräder sollten möglichst konzentriert auf einer Fläche stehen. Man wollte eine "Umzingelung" von Ortsteilen mit Windkraftanlagen tunlichst vermeiden. Einstimmig hatte sich der Rat damals für ein knapp 66 Hektar großes Waldgebiet westlich von Kühnhausen entschieden. Vier Wochen lang lag die Änderung des Flächennutzungsplanes in der Öffentlichkeit aus. Besonders eine der eingereichten Stellungnahmen sorgte im Gemeinderat nun für Diskussionen.

Albert Lechner und Anton Ziegenaus äußerten demnach ihre Bedenken über die Lage der Konzentrationsfläche im Staatsforst und plädierten für eine zusätzliche Ausweisung von Bürger-Windflächen. Die beiden Verfasser der Stellungnahme besitzen für Windenergie geeignete Flächen östlich des Ortsteils Allenberg und würden hier gerne zwei Windräder realisieren. Sie argumentierten, dass Großinvestoren, die meist in Staatsforsten als Höchstbietende zum Zug kämen, Bürger- und Gemeindeinteressen nicht berücksichtigten. Landschaftsarchitekt Hans Brugger äußerte sich kritisch dazu: "Städtebauliche und ortsplanerische Vorgaben sind bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen ausschlaggebend und nicht der Eigentümer."