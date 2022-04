Sielenbach

Neuauflage des Hobbykünstlermarkts findet in Sielenbach großen Anklang

Neu dabei in diesem Jahr: Helen Wenig bietet an ihrem farbenfrohen Stand mit Liebe handgenähte Baby- und Kinderkleidung sowie Osterdekoration und Accessoires an.

Plus In Sielenbach fand am Samstag ein Hobbykünstlermarkt statt. An 15 Ständen wurde eine Vielzahl von Waren angeboten - von Schmuck und Papierkunst bis hin zu Kinderkleidung.

Von Alice Lauria

Bereits zum zweiten Mal fand am Samstag der Sielenbacher Hobbykünstlermarkt statt. Er war 2019 ins Leben gerufen worden, musste dann aber zwei Jahre coronabedingt pausieren. Bei der Neuauflage zeigten Sielenbacher und Sielenbacherinnen nun an 15 Ständen, wie künstlerisch oder handwerklich begabt sie sind.

