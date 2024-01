Todtenweis

11:30 Uhr

Wer findet in Todtenweis beim Fensterln die passende Braut?

Plus Die Todtenweiser Landjugend sorgt mit dem Theaterstück "Die Brautnacht" für einen amüsanten Abend. Das Publikum ist begeistert. Auch die Gesangseinlagen kommen bestens an.

Von Sofia Brandmayr Artikel anhören Shape

Nach langer Probezeit war es endlich so weit. Die Theaterspieler der Todtenweiser Landjugend konnten zeigen, was sie in den vergangenen Monaten, dreimal wöchentlich, geprobt hatten. Die Premiere ihres Theaterstücks "Die Brautnacht" stand auf dem Programm. Die Zuschauer kamen in Scharen, und bald war der Gollingsaal vollständig besetzt. Spielleiterin Martina Leopold, die sich viel Mühe mit den kleinsten Details gegeben hat, begrüßte das Publikum.

Gleich zu Beginn wurden die Gäste musikalisch von Theaterspieler Tobias Huber, der den Schani, einen Hausknecht im Waldgasthaus, darstellt, auf seiner Steirischen begrüßt. Zusammen mit Veronika Riß, die das Hausmädchen Mimi verkörpert, sangen sie. Der Gesang wurde jäh von Wirtin Gretl (Ramona Bleicher) unterbrochen, die beide zum Arbeiten aufforderte, denn bald sollten einige Besucher ins Gasthaus kommen. Zum einen Pater Florian (Reiner Ivenz), der sich nicht mit Hochwürden ansprechen lassen wollte, sondern einfach Herr Florian, denn er wollte einfach nur Urlaub machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen