Frauenquartett bringt im Sisi-Schloss Musik von Frauen auf die Bühne

Vier preisgekrönte Musikerinnen bieten im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach eine Ladies Night. Bei dem Konzert am 1. Oktober ist der Eintritt frei.

Vier preisgekrönte Musikerinnen veranstalten im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Aichach) eine Ladies Night, eine Frauennacht. Sie geben ein Konzert, bei dem ausschließlich Werke von Komponistinnen zu hören sein werden. Das Konzert findet am Samstag, 1. Oktober, statt. Der Eintritt ist frei.

Der Sonderfonds "Neustart Kultur" beschert Aichach dieses Konzert. Dabei werden Werke von Clara Schumann (Frau des Komponisten Robert Schumann), Fanny Hensel (Schwester des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy), Melanie Bonis, Lili Boulanger, Pauline Viardot und Prinzessin Amalie von Preußen zu hören sein.

Die Künstlerinnen der Ladies Night haben an Musikhochschulen studiert

Die Künstlerinnen Friederike Mauß, Katharina Schlenker, Angelika Löw-Beer und Angelika Man werden den Abend gestalten. Alle vier Frauen haben an deutschen Musikhochschulen studiert, wurden durch zahlreiche Stipendien und Preise ausgezeichnet und haben in unterschiedlichen Kammermusik- und Orchesterformationen zusammengespielt. In der Besetzung Sopran, Klavier, Flöte und Violine stehen Lieder im Mittelpunkt des Programms.

Sopranistin Friederike Mauß

Die Sopranistin Friederike Mauss tritt am Samstag, 1. Oktober, im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach auf. Foto: Stefan Mayr

Die Sopranistin Friederike Mauß wurde in Augsburg geboren. Sie ist beispielsweise bereits in Theatern in Nürnberg, Montepulciano und der Bayerischen Staatsoper München aufgetreten und erhielt unter anderem den "Wettbewerbs Jeunes Ambassadeurs Lyriques Montreal"-Preis und das Richard-Wagner-Stipendium. Wichtige musikalische und künstlerische Impulse erhielt sie etwa von Rudolf Piernay.

Pianistin Katharina Schlenker

Die Pianistin Katharina Schlenker tritt am Samstag, 1. Oktober, im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach auf. Foto: Matthias Baus

Pianistin Katharina Schlenker wurde etwa von Friedemann Rieger ausgebildet und erhielt unter anderem den ersten Preis im internationalen Charles-Hennen-Wettbewerb. Als Solistin, Kammermusikpartnerin und Liedgestalterin führt sie eine rege Konzerttätigkeit durch Europa, Asien und die USA. Katharina Schlenker ist außerdem Stipendiatin der Europäischen Kulturstiftung Pro Europa.

Flötistin Angelika Man

Angelika Man, die in der Gemeinde Affing lebt, studierte in Detmold und an der Hochschule Nürnberg-Augsburg Querflöte. Sie erhielt wichtige Impulse durch Meisterkurse bei Angela Firkins, Carin Levine und Tatjana Ruhland. Orchestererfahrung sammelte sie etwa bei der bayerischen Kammerphilharmonie und in diversen Projektorchestern. Daneben spielt sie regelmäßig im Kammerorchester Capella St. Anna Augsburg.

Geigerin Angelika Löw-Beer

Die Geigerin Angelika Löw-Beer stammt aus Augsburg. Sie erhielt unter anderem ein Stipendium des Goethe-Instituts und der Yale University. Musikalische Erfahrung konnte sie etwa beim Orchester des Bayerischen Rundfunks und dem London Symphony Orchestra sammeln. 2012 gewann sie den zweiten Preis bei der "International Anemos Competition" in Rom.

Eintritt und Platzwahl sind frei. Insgesamt ist jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen verfügbar. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, das Konzert um 19.30 Uhr. Es dauert eine Stunde ohne Pause. (cke)