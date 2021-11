Die Dießener Autorin Inga Persson stellt ihren neuen Krimi vor

Lesung in der Buchhandlung CoLibri in Dießen: Inga Perssons Romanheld Kommissar Lenz Meisinger hat wieder viel Arbeit.

„Hundling“ heißt der neue Kriminalroman von Inga Persson. Die Dießener Autorin stellt ihr Werk am Donnerstag, 11. November, ab 19 Uhr bei einer Lesung in der Buchhandlung CoLibri in der Bahnhofstraße 14 in Dießen vor.

In dem Oberbayern-Krimi gerät die heile Welt am Ammersee aus den Fugen, heißt es in einer Mitteilung: Eine Mückenplage spaltet die Menschen vor Ort. Umweltschützer und Politiker, die sich für den Einsatz von Pestiziden aussprechen, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Dann wird die Pressesprecherin des Landrats tot aufgefunden. Ein Zufall? Mitnichten, glaubt Kommissar Lenz Meisinger und ist sich dabei ausnahmsweise einig mit seiner Freundin Carola Witt. Als es eine weitere Tote gibt, beginnt für die beiden ein Wettlauf mit der Zeit.

Zwischen Lenz und Caro ist zunächst mal wieder Funkstille

Mit „Hundling“ legt Inga Persson nun den vierten Fall um Kriminalkommissar Lenz Meisinger und seine On-Off-Freundin, die freiheitsliebende Politbüroleiterin Caro Witt, vor. Da aktuell wieder einmal Funkstille angesagt ist, stürzen sich beide in ihre Arbeit. Und die hat es in sich: Lenz wird von drei dubiosen Todesfällen gleichzeitig auf Trab gehalten, während Caro die angespannte politische Lage am Ammersee zu schaffen macht. Als sie zufällig entdeckt, dass ein groß angelegter Betrug die drei Toten verbindet und sogar die Bundesanwaltschaft schon eingeschaltet wurde, müssen sich Lenz und Caro wohl oder übel wieder zusammenraufen, um zu ermitteln, was genau geschehen ist.

Als i-Tüpfelchen wird die traumhafte Kulisse des Alpenvorlands mit dem Plot verwoben und bietet viel Raum für regionale Couleur, die Persson in Szene setzt.

Inga Persson hat Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, 1994 promovierte sie. Anschließend schrieb sie jahrelang im Auftrag anderer: erst für Bundestagsabgeordnete, später für ihre Agenturkunden. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn am Ammersee und betreibt dort die Gastwirtschaft „Schatzbergalm“ in Dießen.

Die Lesung von Inga Persson findet unter Beachtung der 3G-Regel statt. (ak)