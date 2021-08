Eine ausgezeichnete Flötistin für die Dießener Musikschule

Ivana Zahirovic aus Kroatien spielt und unterrichtet Querflöte. Sie ist mehrfache Preisträgerin und lehrt ab September an der Dießener Musikschule.

Schon ihr Name klingt ein bisschen wie Musik: Ivana Zahirovic ist eine aus Kroatien stammende Flötistin. Im kommenden Musikschuljahr 2021/2022 wird sie ihr Instrument auch an der Dießener Musikschule unterrichten. „Es ist mir ein großes Anliegen, mein Wissen und Können an jüngere Generationen weiterzugeben“, sagt die leidenschaftliche Musikerin.

Die 44-jährige kann bereits auf eine langjährige Erfahrung als Musikpädagogin zurückblicken. Seit über 15 Jahren erteilt sie Privatunterricht und lehrt an Musikschulen, ab September auch an der Dießener Musikschule: „Als engagierte Flötenlehrerin wünsche ich mir nichts mehr, als meine Begeisterung für die Querflöte an meine Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Und ich freue mich jedes Mal, wenn der Funke überspringt.“ Im methodisch aufgebauten Unterricht - sei es für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, Fortgeschrittene oder Wiedereinsteiger - weckt Ivana Zahirovic mit großer Kompetenz und viel Geduld den Spaß an der Musik und freut sich am Erfolg ihrer SchülerInnen. Auch beim Finden der geeigneten Flöte ist die Lehrerin gerne behilflich.

Unterricht in mehreren Sprachen

Selbstverständlich arbeitet sie auch gerne mit anspruchsvollen Schülern und Schülerinnen, die sich zum Beispiel auf die Teilnahme am Musikwettbewerb „Jugend musiziert“, auf das Musik-Abitur oder die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorbereiten. „Dabei gehe ich natürlich auf persönliche und musikalische Wünsche ein“, betont die Musik-Pädagogin. Den Querflötenunterricht kann man als Einzelstunde, zu zweit oder in einer Kleingruppe, sowie in den Sprachen Deutsch, Englisch oder Kroatisch buchen.

Geboren wurde Ivana Zahirovic in Sisak (Kroatien), wo sie ihren ersten Flötenunterricht im Alter von neun Jahren erhielt. Schon als 16-Jährige debütierte sie bei den Zagreber Philharmonikern und wurde als jüngste Studentin in die Klasse von Professorin Irena Grafenauer am Mozarteum in Salzburg aufgenommen.

Noch vor ihrem Konzertdiplom, das sie mit Auszeichnung abschloss, wurde sie Flötistin in der Orchesterakademie am Opernhaus in Zürich. Es folgte ein Engagement im Symphonieorchester Mozarteum in Salzburg. Zudem studierte sie bei Professor Michael M. Kofler am Mozarteum und bei Professor Maria Goldschmidt an der Musikhochschule in Zürich.

Engagements in der ganzen Welt

Als Stipendiatin der Stiftung „Villa Musica“ in Mainz trat sie mit vielen namhaften Musikern auf. Weitere Engagements folgten im Orchester der Oper Zürich, im Symphonieorchester Biel und bei den Münchner Symphonikern. Ivana Zahirovic ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe wie dem „Lions Club International“, „Myrna Brown“ oder „Audi Mozart“ in Italien, was ihr zahlreiche Konzerte als Solistin und als Mitglied des „Audi Mozart“ Bläserquintetts ermöglichte. Auch trat sie als Solistin mit den Zagreber Solisten, dem Kammerorchester Kroatien und dem Orchestra Haydn di Bolzano e Trento auf. Sie machte mehrere Aufzeichnungen für Radio und Fernsehen. Ihre CDs „Ständchen“ und „Croatian Flute Album“ nahm sie in der Schweiz und in Kroatien auf.

Ihre Konzerttätigkeit führte Ivana Zahirovic in viele europäische Länder, nach Südamerika und in die USA als auch zu renommierten Festivals wie das St. Marco Festival in Zagreb oder das Barock Festival in Varazdin, Kroatien. Sie arbeitet mit Orchestern wie dem Bühnenorchester der Bayerischen Staatsoper oder der Taschenphilharmonie München zusammen. Regelmäßig Auftritte in verschieden Kammermusikformationen wie dem Duo Galante mit Harfenistin Sarah Cocco, oder dem Ensemble für zeitgenössische Musik Ultima Rara runden das musikalische Oeuvre ab. (ak)