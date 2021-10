Fußball: Dießener Gewerbeverband besiegt den Gemeinderat

Plus Eine lange geplante Begegnung zweier besonderer Fußballteams aus dem Markt Dießen geht am Wochenende über die Bühne. Die Torbilanz ist eindeutig.

Am Wochenende starteten der Dießener Gemeinderat und der Gewerbeverband ein seit Langem geplantes Projekt: Am Samstagnachmittag ertönte auf dem MTV-Gelände der Anpfiff zum ersten Freundschaftsspiel zwischen Gemeinderat und Gewerbeverband. Dass es sich dabei um eine spaßige Angelegenheit handelt, zeigte schon allein die kunterbunte Mannschaftsaufstellung.