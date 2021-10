Im Bibliothekssaal in Polling erklingt wieder Musik

Es geht wieder los: Im Bibliothekssaal in Polling sind ab November wieder hochkarätige Kammermusiker zu Gast. Darunter der weltweit bekannte Startenor Jonas Kaufmann.

Freunde der Konzerte im Bibliotheksaal Polling und Liebhaber hochkarätiger Kammermusik können sich auf den Wiederbeginn der Konzertsaison freuen.

Am Freitag, 12. November, ab 19.30 Uhr, gastiert das Goldmund Quartett mit Werken von Haydn, Say und Beethoven in dem wegen seiner außergewöhnlichen Akustik weit über den Pfaffenwinkel hinaus bekannten Saal. Eine Woche später, am Donnerstag, 18. November, ab 19.30, Uhr ist der Pianist Jean-Paul Gasparian mit Mazurken von Chopin sowie mit Sonaten von Rachmaninow und Johannes Brahms zu erleben.

Stubenmusik zur Weihnachtszeit

Für Freunde der alpenländischen Volksmusik veranstaltet die Konzertdirektion Hörtnagel am 11. Dezember, ab 15 Uhr und ab 19 Uhr einen Nachmittag/Abend mit dem Titel Advent in Polling. Die Konzerte umfassen alpenländisches Liedgut und Volksmusik zur Weihnachtszeit mit Bläsern, Gesangensembles und Stubenmusiken.

Ein weiteres Highlight ist laut einer Pressemitteilung das Neujahrskonzert mit dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper am 2. Januar 2022, ab 16 Uhr, bei dem Nachwuchssänger und -sängerinnen der Bayerischen Staatsoper zum neuen Jahr Opern-Arien, Duette und andere Werke von Mozart, Rossini und Puccini zum Besten geben werden.

Eine Reihe weiterer Konzerte wird nach Angaben der Veranstalter im Frühjahr 2022 stattfinden. Dass seit 45 Jahren in Polling die Großen der Musikkultur wie Karl Richter, Paul Meisen, Alfred Brendel, Mauricio Pollini und Gidon Kremer, um nur ein paar wenige zu nennen, aufgetreten sind und die großen Streichquartette der Welt dort regelmäßig konzertieren, spricht für das akustische und architektonisch außergewöhnliche Ambiente.

Startenor Jonas Kaufmann ist zu Gast

Während der Pandemiezeit hat die Metropolitan Opera New York einen Liederabend mit dem Startenor Jonas Kaufmann aus dem Bibliotheksaal Polling weltweit ausgestrahlt, den man jetzt wieder als Konzertbesucher live erleben kann.

Karten für die Konzerte gibt es ab sofort telefonisch unter den Nummern 089/ 9829280 oder 0881/3000 beziehungsweise 0881/686 11. (ak)