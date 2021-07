Kabarettist Klaus Kohler unterhält in Schondorf mit dem Klavier

Wie soll er eigentlich sein - der Mann? Dieser Frage geht Klavierkabarettist Klaus Kohler am 17. und 18. Juli im Studio Rose in Schondorf nach.

Der Klavierkabarettist Klaus Kohler beherrscht die Klaviatur der Komik ebenso virtuos wie das Klavierspiel. Fliegend wechselt er seine Bühnengestalt vom Frauenversteher zum Macho vom Looser zum Winner.

Immer der Frage auf der Spur. Wie soll er eigentlich sein - der Mann! Mit einem Zwinkern im Auge spielt Kohler den begehrenswertesten Frauenhelden, den die Damenwelt je übersehen hat. Er ist der „beflügelte Mann“ und singt, rappt, dirigiert und parodiert, was die Tasten hergeben. Ein Abend ihm verspricht laut Pressemitteilung „eben gleich mehrere Höhepunkte“ – solche fürs Herz, fürs Auge und selbstverständlich fürs Ohr.

Kabarettistisches Feuerwerk in Schondorf

Doch der übermächtigen „Damenmannschaft“ gegenüber muss Kohler im Strafraum der Gefühle gestehen: „I’m a lover, not a fighter!“ Ob die Angebetete nun „Vera“ oder „Jaqueline“ heißt, ob sich der Protagonist „Im Himmel“ oder ernüchtert wieder auf Erden wähnt – das Publikum erwartet ein kabarettistisches Feuerwerk mit allen Facetten, die gutes Musiktheater ausmachen.

Klaus Kohler, der beflügelte Mann, bekannt durch seine Auftritte im Gasteig, Deutschen Theater und Prinzregententheater, aber wohnhaft am Ammersee, spielt sein Klavierkabarett „Vorgespielte Höhepunkte“ am Samstag, 17. Juli, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 18. Juli, ab 18.30 Uhr, im Garten des Studio Rose in Schondorf. (ak)

