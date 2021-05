Dießen

28.05.2021

Amnesty International: Dießener helfen, wo Unrecht geschieht

Plus Seit 1961 gibt es die Menschenrechtsorganisation. Die Ammerseegruppe setzt sich seit 2010 für unschuldig Inhaftierte ein. Zum Jubiläum wünscht sie sich engagierte Neumitglieder nicht nur aus Dießen.

Von Ulrike Reschke

Am heutigen Tag vor 60 Jahren, dem 28. Mai 1961, gründete der britische Anwalt Peter Benenson Amnesty International. Er legte den Grundstein für die Arbeit der heute weltweit tätigen Organisation mit sieben Millionen Mitgliedern und mehr als doppelt so vielen Unterstützern weltweit. Auch in Dießen am Ammersee setzt sich seit 2010 eine von 600 lokalen Gruppen in der Tradition von Benenson für die Freilassung politischer Gefangener ein. Seit etwa zwei Monaten betreibt die Gruppe eine eigene Webseite. „Das ist unser neuester Hit“, sagt Gruppensprecher Roland Nagl.