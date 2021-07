In Raisting wird für mehr Rücksicht auf Feldwegen geworben

Plus Ein neues Zeichen auf Feldwegen soll Verkehrsteilnehmer zur Rücksicht anhalten. Begegnungen von Landwirten und Ausflüglern sind vor allem jetzt in der Erntezeit ein Problem.

Vertreter von Gemeinden, Landwirten, dem Tourismusverband und Radfahrern haben am Montag eine Aktion vorgestellt, mit der sie die Sicherheit auf Wirtschaftswegen erhöhen wollen. Zu dem Treffen eingeladen hatte der Raistinger Bürgermeister Martin Höck.