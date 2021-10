Raisting

vor 35 Min.

Jetzt leuchtet das Radom in Raisting wieder in Weiß

Plus Die Hülle der nach einem Wintersturm im Februar 2020 frei stehenden Antenne 1 in Raisting ist seit Sonntag um 16.34 Uhr wieder repariert. Bei den Arbeiten am Wochenende ist Geduld gefragt.

Von Alfred Schubert

Nachdem die Arbeiten am Sonntag nach dem Fehlversuch am Samstag bereits um 7 Uhr wieder aufgenommen worden waren, ist der Einhub der neuen Hülle des Radoms in Raisting recht schnell gegangen. Bereits um 9 Uhr war die 5300 Quadratmeter große Folie in ihrer Position und die Befestigung am Betonring konnte beginnen. Am Nachmittag war es dann so weit.

