Wo in Raisting soll die Sendeanlage gebaut werden?

Raisting sucht im Ortsteil Stillern einen geeigneten Platz für einen Mobilfunkmasten. Die Gemeinde will damit die Strahlungsbelastung für Bürger gering halten. Doch diese sind gegen die Anlage.

Nachdem der Gemeinderat Raisting bereits Anfang des Jahres seine Beteiligung an der Standortsuche für einen Mobilfunkmasten in Stillern abgesagt hatte (wir berichteten), war das Thema nun erneut auf der Tagesordnung. In der Sitzung am Mittwoch machten sich die Räte auf Wunsch von Bürgern aus dem Ortsteil Stillern erneut Gedanken über das weitere Vorgehen.

Das Mobilfunkunternehmen Vodafone will im Bereich des Raistinger Ortsteils, der südlich des Hauptorts an der Straße nach Zellsee liegt, eine Hochfrequenz-Mobilfunkanlage errichten und sucht dafür einen geeigneten Standort. Auch wenn es in Stillern keine einheitliche Meinung zum Mobilfunk gibt, wie ein Sprecher der rund 30 Einwohner in der Sitzung sagte, sei doch die Mehrheit gegen eine zusätzliche Belastung durch die hochfrequente Mobilfunkstrahlung. Eine Verbesserung des Mobilfunknetzes sei in Stillern nicht nötig, da der Ortsteil ans Glasfasernetz angeschlossen ist. Daran könnten Einwohner von Stillern bei Bedarf ihr eigenes WLAN anschließen.

Dass ein Mobilfunkmast aufgestellt wird, ist sicher

Nachdem Bürgermeister Martin Höck festgestellt hatte, dass es nicht darum gehe, ob eine Sendeanlage gebaut wird, sondern nur noch darum, wo sie gebaut wird, entstand eine kontroverse Diskussion um eine Beteiligung der Gemeinde an der Standortsuche.

Die Gegner argumentierten damit, dass die Gemeinde in Stillern keine geeigneten Flächen hatte, und damit gar nicht mitreden könne. Die Befürworter wollen die Mitwirkung, um nicht völlig außen vor zu sein. Albertine Kapfer dazu: „Wenn wir in Kontakt bleiben, dann wissen wir wenigstens, was passiert.“

Bedenken gab es bezüglich der Funktion der Hochfrequenz-Mobilfunkanlage. Diese würde sich nach Einschätzung der Bewohner von Stillern nicht rentieren, wenn sie nur die 30 Einwohner versorgen würde, die bereits einen Breitbandanschluss über Glasfaserkabel haben. Es könnte sein, dass auf den Masten Richtfunkanlagen installiert werden, die der Versorgung anderer Gebiete dienen sollen.

Dachwohnungen illegal genutzt

Schließlich sprach sich die Mehrheit des Rats – gegen zwei Stimmen – dafür aus, sich weiter an der Standortsuche zu beteiligen. Zudem einigten sich die Räte darauf, in der nächsten Sitzung darüber abzustimmen, ob die Gemeinde eine Planung für den weiteren Ausbau der Kommunikationsanlagen haben will. Bereits jetzt herrschte Einigkeit darüber, dass im Falle einer positiven Entscheidung zuerst Angebote von Planungsbüros eingeholt werden sollen, damit über das Kosten-Nutzen-Verhältnis diskutiert werden kann. Einklang herrschte bei der Abstimmung über zwei Bausachen. In beiden Fällen hatten Hauseigentümer das Dachgeschoß als zusätzliche Wohneinheiten genutzt, was nicht den Vorgaben des Bebauungsplans entsprach. Die Räte sprachen sich geschlossen dagegen aus, diesem Vorgehen nachträglich das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Nichts einzuwenden hatten die Räte gegen die Bauleitplanungen von Pähl und Wielenbach, zu denen sie als Vertreter der Nachbargemeinde befragt wurden. Sie fühlen sich von den Vorhaben in Fischen, Wielenbach und Bauerbach nicht betroffen und verzichten auf weitere Beteiligung an den Verfahren. Unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ brachte Höck „die guten zuerst“.

Bodenrichtwerte deutlich gestiegen

Am Landschaftsweiher wurde bei einer Aufräumaktion von Privatpersonen knapp ein Zentner Müll gesammelt. Und bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung erübrigt sich die Diskussion um den Kelvin-Wert der LED-Leuchten. Das zuständige Unternehmen Bayernwerk bietet nur das insektenfreundlichere warme Weiß mit 3000 Kelvin an. „Sehr unglücklich“ ist Höck hingegen mit den neuen Bodenrichtwerten. Nachdem der Wert für Wohngrundstücke von zuletzt 420 auf 700 Euro pro Quadratmeter gestiegen ist, rechnet er damit, dass sich Normalverdiener bald keine eigene Immobilie mehr leisten können. Gewerbegrund liegt bei 110 Euro pro Quadratmeter. Für landwirtschaftliche Flächen werden fünf Euro pro Quadratmeter gezahlt, für Streuwiesen 2,50 Euro und für Waldflächen ohne Aufwuchs 1,70 Euro.

Ehrung für Gemeinderat Hermann Huttner

Einen Brotzeitkorb überreichte Bürgermeister Martin Höck in der jüngsten Sitzung Gemeinderat Hermann Huttner. Er dankte dem dienstältesten Gemeinderatsmitglied damit nicht nur für 25 Jahre in dieser Funktion, sondern auch für sein darüber hinausgehendes Engagement. Er sei immer bereit, mit Rat und Tat zu helfen, wenn er gebraucht werde.

