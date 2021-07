Serie

11:17 Uhr

Künstler am See: Cordula de Bloeme aus Utting forscht mit der Kamera

Plus Cordula de Bloeme ist in Utting groß geworden und nimmt bei ihrer fotografischen Arbeit Brennpunkte in den Blick. Dafür reist sie auch ins Armenviertel von Mexico-Stadt.

Von Ramona Lotter

Cordula de Bloeme bezeichnet sich selbst als Fotografin für Architektur, Interieur und Visual Anthropology. Hinter dieser Begriffskombination verbirgt sich eine vielschichtige künstlerische Tätigkeit, welcher die Uttingerin neben ihrem momentanen Hauptberuf als Kunstlehrerin nachgeht.

