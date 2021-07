Die Uttinger Künstlerin Christiane Noll und ihre Monatsbilder

Plus Die Malerin Christiane Noll aus Utting macht das nicht Sichtbare sinnlich greifbar. Der Betrachter tritt mit dem Werk aus seiner individuelle Lebenssituation in Beziehung.

Zahlreiche Farbschichten bringen die Bilder von Christiane Noll zum Leuchten, extremer Farbauftrag verleiht ihrer „Embodied Art“ besondere Kraft. Einen Monat arbeitet sie jeden Tag an einem Bild oder einer Serie aus kleinen Teilen. Kürzlich wurde das Junibild fertig.