Utting

vor 4 Min.

Warum die Erweiterung des Uttinger Kindergartens teurer wird

Die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens "Zur Ludwigshöhe" in Utting wird teurer als geplant.

Plus Für die Baumaßnahmen am Kindergarten "Zur Ludwigshöhe" muss die Gemeinde Utting tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat gibt das nötige Geld frei.

Von Dagmar Kübler

Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens „Zur Ludwigshöhe“ muss die Gemeinde Utting mehr Geld in die Hand nehmen als geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .