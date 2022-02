Wintertriathletin siegt

Claudia Bregulla-Linke ist im Duathlon und Triathlon in Andorra vorn.

Die weltbesten Wintertriathleten starteten kürzlich auf über 2000 Meter Höhe in Andorra in den Pyrenäen. Es gab kaum Schnee auf dem Hochplateau, die Strecke war vereist, die Sonne schien und es waren frühlingshafte Temperaturen. Mit dabei war Claudia Bregulla-Linke, die für den SC Riederau startet. Sie reiste mit Teamcoach Gerhard Linke, der für das Nationalteam der DTU diese Funktion ehrenamtlich übernahm, an.

Diesmal waren auch zwei Veranstaltungen geplant, der Winterduathlon mit einer Laufstrecke von 6,4 Kilometer und anschließendem Langlauf über 12,6 Kilometer. Beim Triathlon kam nach dem Laufen noch eine Mountainbikestrecke auf Eis, Tiefschnee und Schlamm von drei Runden mit 3,3 Kilometern dazu. Beide Rennen erwiesen sich als spannend und erforderten genaues Coaching, da der Rückstand beim Laufen auf die einzige Konkurrentin über drei Minuten betrug. Dank der Leistung beim Skilanglauf und dem perfekt gewachsten Ski konnte die Goldmedaille bei beiden Wettkämpfen am Schluss noch sehr souverän und mit Abstand eingefahren werden. Claudia Bregulla-Linke kam als Drittplatzierte aller Frauen der Agegrouper bei beiden Wettkämpfen ins Ziel. (ak)