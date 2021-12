Bairisches Dirndl trifft auf Poncho: Milton Sánchez stellt neue CD vor

Plus Der Milton Sánchez aus Dießen hat zusammen mit Veronika Dingler ein neues Album aufgenommen. Der Harfenist baut seine Instrumente sogar selbst.

Was passiert, wenn ein bairisches Dirndl im Gwand auf dem Tanzboden einen Indio in Poncho und Sombrero trifft? Und wenn beide auch noch musikalisch sind und instrumental ziemlich kommunikativ? Natürlich, sie singen, musizieren und tanzen miteinander. Vroni Dingler aus Utting und Milton Sánchez aus Dießen kennen sich fünf Jahre. Ihrer ersten CD ist jetzt – tatsächlich im letzten Moment vor der Heiligen Nacht – eine zweite gefolgt.