Ammersee

07:06 Uhr

Bischofsrieder Kapelle „Maria Schnee“ feiert Patrozinium

Zahlreiche Gläubige aus St. Georgen und Wengen feierten den Patroziniumsgottesdienst der Kapelle „Maria Schnee“ in Bischofsried mit Pfarrer Josef Kirchensteiner, musikalisch umrahmt von der Blaskapelle des Musikverein Dießen.

Plus Zehn Tage vor dem Patrozinium der "großen Schwester" dem Marienmünster, wird in Bischofsried gefeiert. Für eine neue Blitzschutzanlage auf dem kleinen Gotteshaus werden Spenden gesammelt.

Von Raimund Fellner

Die Kapelle „Maria Schnee“, am westlichen Ortsrand von Dießen, unterhalb von Bischofsried gelegen, feierte am vergangenen Sonntag Patrozinium. Bei sommerlichem Wetter wanderten Gläubige aus Wengen, St. Georgen und Dießen wieder recht zahlreich Richtung Bischofsried, um vor der Marienkapelle den Gottesdienst mitzufeiern. „Zehn Tage vor der großen Schwester, dem Marienmünster, feiern wir hier in Bischofsried das Patrozinium der Kapelle „Maria Schnee“. Die Geschichte des Namens der Kapelle geht zurück ins 4. Jahrhundert“, erklärte Pfarrer Josef Kirchensteiner den noch unkundigen Besuchern.

