Konzert im Craft-Bräu in Dießen: hipster bis philosophisch

Es tut sich wieder was auf den Bühnen: Das „Duo Kupfer“ sorgt im Dießener „Craft-Bräu“ für ordentlich Dampf.

30 angeregt schwatzende Menschen jeden Alters, die meisten mit einem Glas naturtrübem Bier in der Hand: Bei so einem Bild ist man entweder im Biergarten oder – richtig: im „Craft-Bräu“. Die Dießener Mikro-Brauerei ging wieder mit ihrem Musikprogramm am Donnerstag in die Vollen, nachdem es Ende April bereits einen zarten Versuch mit Jazz gegeben hatte.

Von „zart“ konnte beim „Duo Kupfer“ nun keine Rede mehr sein: Die beiden jungen Münchner, die sich auf die Instrumente Keyboard und Gitarre verteilen, sorgten mit kräftiger Rhythmik und mit deutschen Texten für ordentlich Dampf. Trotz dem Nachdruck in der Darbietung besaßen die Texte oft Nachdenklichkeit, denn ausgerechnet „Zug nach Donezk“ heißt einer der ersten eingängigen Songs. „Wenn wir gewusst hätten, dass alles noch schlimmer kommt, hätten wir mit der Veröffentlichung noch gewartet“, gestand Gitarrist und Sänger Stefan Weyerer. „Es könnte doch einfach auch nett sein – hier“, heißt eine wiederkehrende Zeile in dem Lied von 2016. Ungleich der Album-Fassung erhält der Song im „Craft-Bräu“ noch eine instrumentale Gefühlsentladung durch Funk-Lines auf der elektrisch verstärkten Akustikgitarre.

Das "Duo Kupfer" könnte für den European Song Contest reichen

Neueren Datums ist die Komposition „Der Drummer zählt ein“. Trotz der auch hier deftigen Sounds ist der Text fast einen Hauch kitschig. Da gibt es sogar die Zeile „Musik bleibt Trumpf – für uns“: von Stefan Weyerer stimmsicher in großer Höhe gesungen. Im Grunde könnte diese Verbindung aus junger Vertonung und altklugem Text sogar beim „Eurovision Song Contest“ punkten, denkt man unwillkürlich – und es wäre wohl sogar eine der besten Einreichungen.

Blues-Funk zieht sich durch den Song „Superträumer“, dessen groovender Beat alle Zuhörer ins Mitzucken bringt. „Ja, tanzt ruhig“, rufen die Bandmitglieder – das Tanzen klappt zwar nur in Andeutungen, das Vorkommen dagegen funktioniert, und das muss es auch, denn von hinten drängen inzwischen immer mehr Partygänger nach. Bis zur Pause hatte sich die Zuhörerschaft auf mindestens 50 Musikfans erhöht, drinnen wurde es richtig heiß – ein lange nicht gekanntes Gefühl.

Sind die Dießener so problemtolerant?

Für die zweite Halbzeit getraute sich das „Duo Kupfer“ sogar, Texte mit ausgesprochenen Problemstellungen anzustimmen. „Diese Welt ist ein Wolf“ – dieses Lied schien Missbrauch zu thematisieren; „Normal sein ist Wahnsinn“ – hier kamen fast durchweg negative Gefühle zum Ausdruck: „Die hübschesten Schwestern haben heute Abendschicht.“ Entweder war das Publikum in Dießen problemtolerant, oder es hörte mehr auf die weiterhin kräftige Musik, unter deren Rhythmus der energiegeladene Gesang auch schwer zu verstehen war – der Stimmungspegel blieb jedenfalls trotzdem oben.

Und – nach einem Ausflug in englische Texte – gab es sie ja auch wieder, die Songs mit positivem Emotionshaushalt. Mit dem Titel der vor acht Monaten erschienenen CD fordert das Duo „Hug the A**holes“ (etwa: „Umarmt die Deppen“), um bald darauf wieder „old school“ wie ein Echo von Peter Maffay zu klingen, oder um mit der Steelguitar eine Cowboy-Bluesline zu integrieren. Sehr eigenständig wirkt „Im Motor unsrer Seele“: Hier kommen die feste Stimme von Stefan Weyerer und die antreibende, pulsende Rhythmik von Nick Flade so perfekt auf den Punkt, dass jede Radiostation einen Glanzpunkt hätte: „Denn irgendwo ist grünes Licht… wir werden alles geben!“

Das "Duo Kupfer" ist eine mitreißende Live-Band

Insgesamt ist das „Duo Kupfer“ eine einmalige Mischung: die Kleidung hip, die Musik hipster – aber die Texte oft beinahe philosophisch. Und als Live-Band steht die mitreißende Power im Vordergrund. Ein spannender Abend mit einer spannenden Band.