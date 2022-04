Ammersee

vor 7 Min.

Der Pavillion im Freizeitgelände Utting soll größer werden

Plus Zwei Uttinger Betriebe wollen sich vergrößern. Es geht um die Gastronomie im Freizeitgelände und ein Gewerbe in der Schondorfer Straße.

Von Dagmar Kübler

In Utting gilt es, die Interessen von Anwohnern und Gewerbetreibenden unter einen Hut zu bringen. Konkret ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung dabei um das Autohaus an der Schondorfer Straße. Neuigkeiten gibt es auch vom Restaurant „Pavillion“ am Freizeitgelände: Dieser soll erweitert und künftig ganzjährig betrieben werden. Das könnte sich positiv auf den Campingplatzbetrieb auswirken.

