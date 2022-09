Ammersee

12:04 Uhr

Der SV Raisting braucht ein waches Auge auf den Torjäger

Plus Der SV Raisting erwartet am Samstag in der Bezirksliga Süd Garmisch-Partenkirchen mit dem torgefährlichen Moritz Müller. Viel zu tun für die Abwehr.

Von Uschi Schuster

Acht Spieltage und damit über die Hälfte der Hinrunde in der Bezirksliga Süd sind gespielt. An der Tabellenspitze hat sich ein Quartett aus Bad Heilbrunn, Garmisch-Partenkirchen, Haidhausen und Murnau, die von vielen Experten dort auch erwartet wurden, ein wenig abgesetzt. Der SV Raisting rangierte mit etwas Respektsabstand im Mittelfeld auf Rang sieben. Sowohl nach vorne als auch nach hinten ist der Abstand aber relativ gering. Mit einer Erfolgs- oder Negativserie kann es damit schnell nach oben oder nach unten gehen.

