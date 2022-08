Der Weilheimer Künstler Frank Fischer ist zu Gast beim Bundespräsidenten

Plus Der Weilheimer Künstler Frank Fischer hat eine Einladung vom Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue erhalten. Das sieht er als große Wertschätzung seines Projekts „wERDschätzung“.

Frank Fischer wollte schon als Schüler Künstler werden. „In Kunst und Zeichnen hatte ich schon immer meine besten Noten“, erinnert sich der gebürtige Münchner, Jahrgang 1958. Aber es wäre beinahe nichts daraus geworden: „Mein Vater wollte es nicht akzeptieren, dass ich an die Kunstakademie gehe.“