Dießen: In der Buchhandlung Colibri trifft Poetry auf Musik

Thies Marsen und Egon Günther stellen ihr neues Album "Das letzte Streichholz" in der Dießener Buchhandlung Colibri erstmals der Öffentlichkeit vor.

Poetry Meets Music: Seit wenigen Tagen ist „Das letzte Streichholz“ von Egon Günther und Thies Marsen auf dem Markt, in der Dießener Buchhandlung Colibri wird das Album (am Samstag, 12. November, 19 Uhr) erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt – in einer Kombination aus Lesung und Livemusik: Egon Günther wird seine Texte vortragen, Thies und Luz Marsen präsentieren ausgewählte Songs des Albums in eigens für den Abend arrangierten Versionen.

Der bildende Künstler, Autor und Übersetzer Egon Günther aus Riederau widmet sich schon seit Jahrzehnten Outsidern, Rebellen und Dissidenten. So setzte er etwa mit seinem „Heimatbuch“ Bayerische Enziane (Edition Nautilus) dem anderen, widerständigen Baiern ein Denkmal und damit all den Wilderern, Spartakisten, Grenzgängern, Revolutionären, Literaten, Alpinisten, Malern und Antifaschisten, die dieser Landstrich hervorgebracht hat. Auch in seinen lyrischen Werken, die in zahlreichen Gedichtbänden und Anthologien veröffentlicht worden sind, feiert Egon Günther immer wieder das Anders- und Dagegensein.

Autobiografie von Hilde Kramer stammt aus der Feder von Marsen und Günther

Der Journalist und Musiker Thies Marsen hat unter dem Motto „Bavariations“ zuletzt mehrere Alben mit dem englischen Punk-Poeten Nick Toczek produziert. Mit Egon Günther verbindet ihn eine lange Freundschaft. Gemeinsam haben sie Radiofeatures für den Bayerischen Rundfunk produziert, szenische Lesungen veranstaltet und die Autobiografie der Münchner Räterevolutionärin Hilde Kramer herausgegeben (Hilde Kramer: Rebellin in München, Moskau und Berlin, BasisDruck).

Jetzt hat Thies Marsen ausgewählte Gedichte von Egon Günther für das gemeinsame Album „Das letzte Streichholz“ vertont. Das Ergebnis ist eine energiegeladene Mischung aus Punk, Metal, Reggae und klassischem Songwriting, die Egon Günthers eindrücklichen Texten zusätzlichen Nachdruck verleiht. „Das letzte Streichholz“ ist auf allen gängigen Streaming-Diensten erschienen sowie als limitierte LP-Sonderedition – ein Album voller Melancholie und Wut über Dissidenz und Sabotage in bleiernen Zeiten. (AK)

